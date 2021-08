Policjant z Tczewa uratował 76-latka. Funkcjonariusz otrzymał podziękowania od syna poszkodowanego mężczyzny Kinga Furtak

Policjant z Tczewa st. sierż. Damian Romanowski uratował 76-latka KPP Tczew Zobacz galerię (2 zdjęcia)

76-latek był nieprzytomny, nie oddychał i nie miał wyczuwalnego tętna. St. sierż. Damian Romanowski natychmiast przystąpił do resuscytacji krążeniowo-oddechowej do czasu przyjazdu pogotowia ratunkowego. Następnie poszkodowany został przewieziony do szpitala – jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Dramatyczne wydarzenia rozegrały się w Starogardzie Gdańskim. Za swoją bohaterską postawę funkcjonariusz otrzymał podziękowania od syna poszkodowanego mężczyzny.