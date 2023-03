Policjant z Nowego Dworu Gdańskiego uratował szczeniaka! Ktoś porzucił psiaki w kartonie [ZDJĘCIA]

W czwartek 23.03.2023 r. około godziny 12:00 funkcjonariusze nowodworskiej Straży Miejskiej otrzymali zgłoszenie o pozostawionych w kartonie 6 szczeniakach na trasie Marzęcino-Osłonka. Z uwagi na to, że nie było gdzie ich umieścić, odezwali się do oficer prasowej nowodworskiej policji, z którą często współpracują w tematach pomocy zwierzętom. Skontaktowała się z Nowodworskim Stowarzyszeniem Iskierka , które jak zawsze służy pomocą i tym razem również zaoferowało swoją pomoc w umieszczeniu ich w domu tymczasowym.

Ktoś porzucił 6 szczeniaków. Jednego z nich zaadoptował policjant

Funkcjonariuszka pokazała zdjęcie maluchów asp. szt. Rafałowi Pełczyńskiemu , a to wywołało u policjanta wiele emocji. Pokazał, jak wielkie ma serce i postanowił przygarnąć jednego z maluchów , który ma wyjątkowo piękne niebieskie oczy. Policjant zyskał wiernego przyjaciela i nazwał go „Lucky”, który od teraz będzie z nim na dobre i złe .

Porzucenie zwierząt to przestępstwo

Porzucenie zwierzęcia to czyn określony jako przestępstwo przez ustawę o ochronie zwierząt z 1997 r. Dokładniej dotyczy go Art. 6.2 pkt 11: „Porzucanie zwierzęcia, a w szczególności psa lub kota, przez właściciela bądź przez inną osobę, pod której opieką zwierzę pozostaje”. Każdy, kto porzuca zwierzę, podlega karze pozbawienia wolności do 3 lat lub do 5 lat, jeśli przestępstwo popełnione zostało ze szczególnym okrucieństwem.

Policjanci apelują do posiadaczy zwierząt o przestrzeganie obowiązujących przepisów, a w szczególności o [b]troskę i opiekę, a także przypominają, by nie być obojętnym na krzywdę zwierząt i o każdej niepokojącej sytuacji natychmiast poinformować odpowiednie służby.[/b]