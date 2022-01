Policjanci z Kościerzyny zabezpieczyli automaty do gier za 70 tys. zł Edyta Łosińska-Okoniewska

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie wspólnie z funkcjonariuszami Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego zabezpieczyli sześć nielegalnych automatów do gier. Ich wartość szacowana jest na kwotę blisko 70 tys. zł. Za to przestępstwo grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.