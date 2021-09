Policjanci z Gdańska uratowali wyziębionego mężczyznę. Zaginiony 70-latek był pacjentem szpitala

- We wtorek, 31 sierpnia 2021 roku policjanci z Oruni patrolowali rejon ul. Jaworzniaków, przy której znajdują się tereny porośnięte drzewami oraz wysoką trawą. Tuż po godzinie 7:00 funkcjonariusze zauważyli wystającą z trawy dłoń. Policjanci natychmiast zatrzymali radiowóz i podbiegli, aby udzielić osobie pomocy. Starszy mężczyzna miał przemoczone ubrania i był wychłodzony. Trząsł się z zimna i nie był w stanie podać policjantom swoich danych. Mundurowi okryli go kocem termicznym, wezwali ratowników medycznych i o wszystkim powiadomili oficera dyżurnego komisariatu. Do czasu przyjazdu karetki pogotowia policjanci cały czas monitorowali czynności życiowe mężczyzny - mówi aspirant sztabowy Mariusz Chrzanowski z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku.