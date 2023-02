Policjanci z Bytowa podsumowali rok. Prawie trzy razy więcej kierowców „po piwku”

Także na plus można zaliczyć mundurowym to, że przeprowadzili aż 21 035 interwencji, czyli ponad 3,5 tysiąca więcej niż w 2021 roku. Dodatkowo ponad 900 razy sprawdzali zgłoszenia w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa i aż 78 proc. z nich zostało potwierdzonych.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to narzędzie, które pomaga społeczeństwu w komunikacji z policjantami w zwalczaniu różnych zagrożeń. Kolejny rok działalności pokazuje, że KZMB sprawdza się bardzo…

Porównując rok 2022 do 2021, można odnieść wrażenie, że na drogach było po prostu niebezpiecznie. Choć nieznacznie wzrosła liczba wypadków z 71 do 75, to ofiar śmiertelnych było aż sześć (jedna w roku 2021).