Policjanci z Bytowa odwiedzili młodzież i przypomnieli, że hejt to przestępstwo Maria Sowisło

Co to jest hejt, a co mowa nienawiści? Kiedy można opublikować w internecie zdjęcie kolegi? Co to jest przemoc słowna? Odpowiedzi na te pytania znają już uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Bytowie. Spotkali się z policjantami, którzy przypomnieli, że to przestępstwa.