Policjanci eskortowali ciężarną do szpitala. Kobieta na czas trafiła pod opiekę lekarzy

Eskorta policji w Gdyni

Policjanci każdego dnia niosą pomoc najbardziej potrzebującym. Podczas jednej z interwencji musieli podjąć bardzo szybką decyzję, dzięki której udało się pomóc ciężarnej kobiecie.

Funkcjonariusze z gdyńskiej drogówki zatrzymali do kontroli osobową toyotę (w środę, 12 stycznia) , której kierowca jechał z nadmierną prędkością.

Mężczyzna tłumaczył, że jego żona jest w zaawansowanej ciąży i w trakcie jazdy poinformowała go, że ma skurcze, które mogą świadczyć o zbliżającym się porodzie. W trakcie interwencji, skurcze zaczęły się nasilać, w związku z tym mundurowi zgłosili oficerowi dyżurnemu, że podjęli decyzję o pilotażu rodziny do najbliższego szpitala.