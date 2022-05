Policja zaprasza w swoje szeregi. Na Pomorzu trwa nabór na nowych funkcjonariuszy

- Zawód policjanta to wyzwanie, a jednocześnie marzenie wielu młodych ludzi - informuje podinsp. Maciej Stęplewski, rzecznik prasowy KWP w Gdańsku. - Z pewnością jest to ciekawa praca, w której można znaleźć miejsce dla siebie, a umiejętności i zdobyta wiedza pomogą podnieść poziom bezpieczeństwa obywateli.

Dokumenty, które potrzebna są do aplikowania o przyjęcie do służby, można znaleźć tutaj.

Jak wyglądają początki w policji?

- Po przyjęciu do służby na około 7 miesięcy już jako policjant, dana osoba zostanie skierowana na szkolenie zawodowe podstawowe do jednej ze szkół policyjnych - informuje podinsp. Maciej Stęplewski. - Po zakończeniu tego szkolenia, w ramach adaptacji zawodowej, policjant czasowo zostanie skierowany do pełnienia służby w Oddziale Prewencji Policji w Gdańsku. Spędzi tam 91 dni, odbędzie 63 służby, co przekłada się na 504 godziny pracy. Celem tej adaptacji zawodowej jest podniesienie praktycznych umiejętności zdobytych podczas szkolenia zawodowego. Te umiejętności to między innymi: działania związane z zabezpieczaniem imprez masowych i ochroną obiektów ważnych dla bezpieczeństwa państwa, działania pościgowe, poszukiwania realizowane w ramach działań pododdziałów Policji. Po zakończeniu adaptacji policjant trafia do jednostki docelowej, gdzie rozpoczyna pełnienie codziennej służby.