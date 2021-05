Policja przesłucha szóstego podejrzanego ws. zdemolowania restauracji w Gdańsku. Dwóch innych usłyszało zarzuty Rafał Mrowicki

Do siedziby gdańskiej Prokuratury Okręgowej w piątek trafiło dwóch mężczyzn podejrzanych o udział we wtorkowym ataku na restaurację w centrum miasta. Grupa pseudokibiców zdemolowała ogródek gastronomiczny lokalu, w którym przebywali zagraniczni kibice, którzy przyjechali do Gdańska na finał Ligi Europy pomiędzy Villarealem a Manchesterem United. Policja ma z kolei przesłuchać szóstego podejrzanego o udział w zdarzeniu. Do tej pory zatrzymano 5 osób.