Polboat Yachting Festival 2021. To największa w Polsce tego typu wystawa i święto polskiego przemysłu jachtowego

To już druga edycja największej w Polsce wystawy jednostek pływających na wodzie. Jednak wystawa to nie tylko jachty w marinie, organizatorzy przygotowali również szereg innych atrakcji m.in. koncert rockowy, pokazy flyboardingu, spotkania z ciekawymi gośćmi. Dodatkowo odwiedzający będą mogli w tym roku wziąć udział w bezpłatnych rejsach jachtami żaglowymi i łodziami motorowymi - w ramach akcji #ZostańWodniakiem. Polboat Yachting Festival zwieńczy wielka parada jednostek. Wstęp na wystawę jest bezpłatny, ale wejścia na jachty będą możliwe po uprzednim umówieniu spotkania u poszczególnych wystawców.

Polscy producenci i dystrybutorzy jednostek pływających będą mieli okazję do prezentacji aktualnej oferty przemysłu jachtowego. Co warto podkreślić, polski przemysł jachtowy należy do najlepszych do świecie, jest jedną z najbardziej perspektywicznych i zaawansowanych technologicznie gałęzi polskiej gospodarki. Natomiast z związku z pandemią koronawirusa, stocznie nie miały możliwości prezentacji nowych modeli na imprezach targowych, dlatego na gdyńskiej wystawie odbędzie się aż siedem premier (Maxus 34, Galeon 325 GTO, Saxdor 320, Nimbus T8, Flipper 900 DC, Wave 50, Cranchi T36 Crossover).