Polanka Redłowska w Gdyni. Społeczne Biuro Planowania Przestrzennego pyta mieszkańców o przyszłość tego miejsca. To pomysł społeczników

Niedawno informowaliśmy, że Gdynia przystępuje do kolejnego wyłożenia planu zagospodarowania m.in. Polanki Redłowskiej, i ponownie towarzyszyć temu będzie tylko dyskusja online. Gdyńscy urzędnicy podkreślali wtedy, że dzięki takiej możliwości więcej mieszkańców będzie mogło uczestniczyć w spotkaniu z urzędnikami.

Innego zdania są gdyńscy społecznicy, którzy ruszyli z akcją informacyjną dotyczącą Polanki Redłowskiej. Stworzyli Społeczne Biuro Planowania Przestrzennego i pytają mieszkańców, jak wyobrażają sobie przyszłość tych terenów.

– Osoby, które tutaj przychodzą, myślą, że to akcja miasta – mówi Sławomir Januszewski ze Stowarzyszenia Bryza. – Niestety, musieliśmy gdyńskich urzędników w tym wyręczyć. Chcemy uświadomić mieszkańców, co obecnie dzieje się z Polanką Redłowską. W czwartym już wyłożeniu planu miejscowego miasto ponownie nie usunęło z niego usług turystycznych. Obecny plan przewiduje tutaj możliwość powstania dużego hotelu. Nie chcemy dopuścić do tego, żeby grunt przeszedł w prywatne ręce. Będziemy próbowali przekonać władze miasta do tego, żeby wróciły do pomysłu wybudowania obiektu funkcji publicznej, np. kompleksu basenów. Podobne otwarte baseny funkcjonują na całym świecie.