"Polak na wakacjach", czyli demolka. Kilka słów o stereotypach [KOMENTARZ]

Ale zajmijmy się hasłem, pod którym film kolportowano w sieciach społecznościowych. "Polak na wakacjach". No więc tytuł jest beznadziejny i jednak nieprawdziwy. Czemu nieprawdziwy, skoro słownictwo używane przez wandale wskazuje na nadwiślańskie korzenie wandala? Bo jednak powiedzmy szczerze - między pochodzeniem chuligana, a jego wyczynem nie dostrzegam jakichkolwiek związków. Tak samo w kurortach nadmorskich całej Europy zachowują się Niemcy, Anglicy, Duńczycy, Holendrzy. O angielskich "turystach" w Krakowie napisano setki artykułów - pijani, agresywni, szukający zaczepki. Taką samą opinię we Włoszech mają niemieccy turyści. Kilka lat temu przedstawicielowi branży turystycznej we Włoszech wyrwało się w rozmowie telewizyjnej, że "nie potrzebują pijanych helmutów na włoskich plażach". Tak samo media opisują wyczyny Duńczyków. "Gdy w Danii zaczynają się ferie, w Pradze ogłasza się alarm" pisała jedna z gazet kilka lat temu.