Polacy przekonują się do samochodów elektrycznych. Są tańsze w użytkowaniu Tomasz Troczyński

Maciej Jeziorek, archiwum Polska Press

Od początku roku do III kwartału 2022 r. liczba rejestracji aut typu BEV wzrosła o 96,3 proc. r./r. Takie pojazdy są tańsze w użytkowaniu: przy ładowaniu w domu koszt przejechania 100 km elektrykiem wynosi dzisiaj ok. 12 zł - to blisko 4 razy mniej niż dla podobnego auta benzynowego zużywającego 7 l/100 km.