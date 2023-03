Polacy coraz częściej wyprowadzają się z kraju. Według danych Clicktrans Niemcy i Hiszpania są głównymi kierunkami wyprowadzek

Dokąd emigrują Polacy?

Raport Przeprowadzki 2022 oparty jest na ponad 48 tys. zleceń przeprowadzkowych opublikowanych w serwisie Clicktrans.pl w latach 2011-2022. Na podstawie zleceń zauważalne stają się pewne zmiany: Polacy mniej chętnie wracają do kraju, za to chętniej podejmują decyzję o wyprowadzce za granicę. Najchętniej wyprowadzaliśmy się do Niemiec, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. W przypadku tego ostatniego kraju obserwujemy dalszy spadek zainteresowania nim jako kierunkiem emigracji. Warto przypomnieć, że Wielka Brytania była głównym kierunkiem wyprowadzek z Polski od 2012 do 2020 roku.

ZOBACZ TAKŻE: Marzysz o emigracji do Kanady? Dlaczego nie Manitoba... Nie wiesz od czego zacząć?

W porównaniu z 2021 rokiem nastąpił wzrost udziału wyprowadzek z Polski do Hiszpanii - o 5,6 p.p.