Pół wieku wyjątkowego chleba. Ryszard Majchrowski - czarodziej z Dolnej Bramy

Tak więc od początku... Kiedy powstała piekarnia?

Założył ją mój ojciec. Dokładnie w tym miejscu, 50 lat temu, 17 stycznia 1973 roku, powstał pierwszy wypiek. Sama firma jest jednak o wiele starsza, w kwietniu będzie miała 78 lat! Pierwszą piekarnię ojciec uruchomił zaraz po wojnie, mieściła się na Chełmie przy ul. Lubuskiej 50. W 72. roku tata postanowił przenieść biznes - tamten budynek był za mały. Ojciec chciał rozbudować piekarnię do tyłu, w ogród, ale nie dostał na to zgody. Planowano wtedy wybudować tam trasę. Zaczął więc szukać czegoś w zastępstwie. Niedługo później dawne Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Gdańsku przydzieliło mu lokal, w którym teraz się znajdujemy. Był kompletnie zrujnowany i niemalże skazany na zagładę. Ojciec w 1972 roku przeprowadził duży remont, czego później bardzo żałował - mógł przecież kupić działkę i wybudować zupełnie nowy, własny budynek. Remont i tak kosztował go mnóstwo pieniędzy.