Pół roku czekania na wsparcie. Kredyt hipoteczny z gwarantowanym przez państwo wkładem własnym po 26 maja 2022. Na Pomorzu duże szanse

Program „Mieszkanie plus” udowodnił, że to właśnie tam młodzi Polacy szukają pracy, a więc i mieszkań. To właśnie w jego – za przeproszeniem – początkowej „zaściankowości”, postawieniu na inwestycje w małych ośrodkach, można dopatrywać się przynajmniej częściowo fiaska tej koncepcji. Dlatego, wbrew pozorom, te pół roku oczekiwania może wyjść wszystkim zainteresowanym na dobre.

- W ustawie zapisano aż sześciomiesięczny okres przejściowy, żeby Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) mógł się przygotować do udzielania gwarancji kredytowych. Banki wykorzystają ten czas na stworzenie oferty kredytowej - mówi Marek Wielgo, ekspert GetHome.pl.

Warto tu raz jeszcze wrócić do przeszłości: oba realizowane dotychczas programy wsparcie – „Rodzina na swoim” i „Mieszkanie dla młodych” osiągały prawdziwy sukces nie od razu, a nawet nie po kilku miesiącach funkcjonowania, ale dopiero w 2-3 roku, kiedy dopasowano założenia do realiów. W przypadku pierwszego udało się to tak dobrze, że stało się początkiem końca: chętnych na kredyty było tak dużo, że budżetowi państwa zagroziła klęska urodzaju, a w założeniach nie było limitowania środków na pomoc. Dlatego w przypadku drugiego takie limity (roczne) wprowadzono, co spowodowało z kolei zażarte walki z czasem i bankowymi procedurami tych, którzy przy kolejnych naborach chcieli się na MdM załapać. Ale zacznijmy od początku...