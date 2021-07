Pokonali wpław dystans z Helu do Gdyni! Zawodnicy MKS Park Wodny Tarnowskie Góry sprostali wyzwaniu!

Celem projektu, który jak wiemy udał się w stu procentach, było pokonanie wpław dystansu w formie sztafety trasy z Helu do Gdyni - to dystans ponad 17 kilometrów. Sztafeta miała za zadanie promować wartości takie jak: wytrwałość w dążeniu do celu, systematyczność, nieustępliwość, waleczność. I walecznie było. Z Helu do Gdyni płynęli młodzi pływacy - wychowankowie MKS Park Wodny Tarnowskie Góry. Każdy z uczestników, poza wspomnianym już Michałem Tomaszowskim, miał do pokonania około 1350 m. Na plaży w gdyńskich Babich Dołach, w okolicach słynnej "Torpedowni", czekała na nich meta.

- Udało nam się zrealizować cały projekt. Przepłynęliśmy sztafetą z Helu do Gdyni - mówi nam Tomasz Pąchalski, trener MKS Park Wodny Tarnowskie Góry. - Przepłynęliśmy ponad 17 kilometrów w 4 godziny i 16 minut. To bardzo dobry rezultat uzyskany przez naszych zawodników. Porównując do maratonów morskich, które realizowaliśmy w ramach BCT Gdynia Marathon, gdzie po Zatoce Gdańskiej pływali najlepsi zawodnicy świata, to jest naprawdę dobry rezultat, ponieważ jesteśmy zaledwie 20 minut wolniejsi od najlepszych. Duże brawa należą się dla naszych zawodników z Michałem Tomaszowskim na czele, który pokonał cały dystans. Od początku do końca. Jesteśmy cali i zdrowi, a przede wszystkim bardzo zadowoleni. Michał jest medalistą mistrzostw Polski, jest naszym wychowankiem. Tak ułożyliśmy zawodników, żeby utrzymywać wysokie tempo Michała, aby mógł on też realizować swoje cele.