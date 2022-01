Pokazy karmienia w gdańskim zoo odbywają się codziennie. Te zdjęcia rozczulają!

Zoo zaprasza pokazy karmienia zwierząt

Gdańskie zoo codziennie czeka na odwiedzających. Aktualnie można je odwiedzać w godzinach od 9.00 do 14.00. Apeluje się jednak o to, by każdy, kto się na to zdecyduje, zadbał o zasady bezpieczeństwa, w tym zachowanie odstępu od innych, a także zasłonienie ust i nosa w przestrzeniach zamkniętych.