Pogrzeb policjanta mł. asp. Adama Rekowskiego w powiecie człuchowskim. Zginął, gdy jechał na miejsce innego wypadku

Ostatnie pożegnanie mł. asp. Adama Rekowskiego

- Dzisiaj pożegnaliśmy naszego kolegę śp. mł.asp. Adama Rekowskiego, który wyruszył w swoją ostatnią drogę. Podczas uroczystej ceremonii pogrzebowej tragicznie zmarłego funkcjonariusza pożegnała rodzina, przyjaciele, a także policjanci. Łączymy się w bólu z rodziną zmarłego, której składamy najszczersze wyrazy współczucia - podali na oficjalnej stronie pomorscy policjanci.

Adam Rekowski został pośmiertnie odznaczony „Złotą Odznaką Zasłużony Policjant” oraz awansowany do stopnia młodszego aspiranta Policji. W piątek 6 maja o godz. 12 w Kościele pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Łęgu odbyły się uroczystości żałobne. Odbyły się one zgodnie z policyjnym ceremoniałem przy udziale kompanii honorowej składającej się z policjantów z Oddziału Prewencji Policji w Gdańsku, Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu oraz funkcjonariuszy Komendy Stołecznej Policji. Ciało zmarłego policjanta spoczęło na Cmentarzu Parafialnym w Łęgu. Przy grobie została oddana salwa honorowa.