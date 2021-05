Pogrzeb Krzysztofa Niklasa w Kartuzach. Mistrz spoczął nieopodal kolegiaty

- Wiadomość o śmierci kogoś bliskiego, przyjaciela, kogoś z kim łączyła nas wspólna pasja, zawsze jest złą wiadomością - mówił ks. Maciej. - Trudno pogodzić się z myślą, że już więcej się nie zobaczymy, nie porozmawiamy. To naturalne, że w takich sytuacjach pojawiają się łzy. Są to łzy bezpowrotnego rozstania, niemego gniewu na los, że stało się co się stało, zadawania pytania: Dlaczego tak się stało?

- Módlmy się dziś za Krzysztofa i nie tylko dziś - kontynuował ks. Maciej. - Wracajmy do niego modlitwą kiedy tylko możemy, bo jego życie się zmieniło, ale się nie skończyło. To właśnie modlitwa sprawi, że nasza więź nie ustanie. I każde miejsce jest dobre, by dać wyraz tej więzi, czy to nawiedzając jego grób czy podczas pobytu w świątyni, czy też podczas naszej osobistej modlitwy w domu.

Krzysztofa pożegnali jego bliscy, rodzina, ale też mnóstwo przyjaciół, znajomych, mieszkańców Kartuz

W tym gronie nie mogło zabraknąć działaczy i sportowców z Gminnego Klubu Sportowego Cartusia, dla którego przez 15 lat Krzysztof zdobywał medale Mistrzostw Polski i ten najcenniejszy - Mistrzostw Świata w 2014 roku.