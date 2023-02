Pogoń za rannym łabędziem na łąkach za Mrzezinem. Jak go złapali, okazało się, że to zagrożony gatunek z czerwonej listy | ZDJĘCIA

Rannego łabędzia wypatrzono w okolicy Mrzezina. Ptak błąkał się po Mościch Błotach nietypowo, bo na łapach. Jak się wkrótce okazało, był nielotem.

Strażacy podjęli dwie próby złapania rannego ptaka. Pierwsza spełzła na niczym, bo na widok ludzi łabędź spanikował i zaczął uciekać. Duże, otwarte przestrzenie na łąkach i dość podmokły grunt sprawiły, że oddalił się na bezpieczną odległość i zdążył dotrzeć do rzeczki.

- Chcieliśmy, żeby łabędź trafił do weterynarza. Zwłaszcza że znalazł się chętny, który by go przetransportował do lekarza - wyjaśnia Marcin Buchna.