Pogoda na Pomorzu - porównanie rok do roku. Statystyki pogodowe dla Pomorza Maja Czech

Tegoroczna zima naprawdę dała nam w kość. Co ciekawe, to nie opady śniegu okazują się być najbardziej uciążliwe. W 2022 roku, cała Polska zmaga się ze szkodami spowodowanymi bardzo silnym i porywistym wiatrem. Jak zmieniła się pogoda z początku 2021 do 2022 roku? Sprawdzamy.