Podziękowania i życzenia dla nauczycieli na koniec roku szkolnego 2020/2021. Wierszyki wzruszą do łez nawet najsurowszego belfra!

Oto życzenia dla nauczycieli na koniec roku szkolnego! Wielkimi krokami zbliża się do nas koniec roku szkolnego 2020/2021. To właśnie wtedy uczniowie udadzą się do szkół po odbiór świadectw i dyplomów. Zgodnie z tradycją, złożą także podziękowania i życzenia nauczycielom, którzy w minionym roku prowadzili ich przez trudy nauki. Życzeniom często towarzyszyć będą również drobne upominki w formie kwiatów lub czekoladek. Zastanawiasz się, jak ubrać w słowa wyrazy wdzięczności, które chcesz okazać wychowawcy? A może nie masz pomysłu na życzenia dla pozostałych nauczycieli? Nie martw się! Śpieszymy z pomocą. Z uwagi na zbliżający się koniec roku szkolnego, przygotowaliśmy przykładowe podziękowania dla nauczycieli. Pamiętajcie – życzenia nie muszą być nudne!

Koniec roku szkolnego 2021/2021. Kiedy wypada? Wielkimi krokami zbliża się do nas najbardziej wyczekiwany przez wszystkich uczniów dzień w roku. Mowa oczywiście o zakończeniu roku szkolnego, które w 2021 roku wypada w piątek, 25 czerwca. To właśnie wtedy uczniowie udadzą się do szkół po odbiór świadectw i dyplomów. Tradycją jest składanie podziękowań i życzeń nauczycielom, którzy w minionym roku prowadzili ich przez ścieżkę edukacyjną. Nieodłącznym elementem zakończenia roku jest złożenie życzeń na eleganckiej karcie okolicznościowej. W takiej formie podziękowania pozostaną w pamięci nauczyciela (i nie tylko) na długie lata. Często uczniowie ofiarowują kadrze nauczycielskiej także kwiaty, czekoladki i inne drobne upominki. Podziękowania dla nauczycieli na koniec roku szkolnego wcale nie muszą być banalne i nudne! Można je napisać samemu, przelewając na papier to, co nam w duszy gra, lub skorzystać z gotowych wzorów. Jeśli nie masz pomysłu na indywidualne życzenia – głowa do góry! Specjalnie dla Was przygotowaliśmy listę podziękowań dla nauczycieli i wychowawców z okazji zakończenia roku szkolnego. Sprawdźcie poniżej.

Życzenia na zakończenie roku. Klasyczne podziękowania dla nauczyciela i wychowawcy z okazji zakończenia roku szkolnego Zależy Ci na krótkich, jednozdaniowych podziękowaniach, które zapadną w pamięć nauczycielowi na długo? Oto nasze propozycje na zwięzłe i bezpośrednie wierszyki.

W podziękowaniu za kolejny rok szkolny, życzymy wspaniałych i słonecznych wakacji. Do zobaczenia we wrześniu! *** Wyrazy wdzięczności za trud włożony w naszą edukację. Dzięki Pani (Panu) jesteśmy dumni z naszych sukcesów! *** Dziękujemy za ten rok, za wspólne dni, podczas których razem odkrywaliśmy świat. ***

Dziękujemy za to, że był/a Pan/i naszym przewodnikiem. Pomagał/a odkrywać nasze mocne strony, cieszył/a się z sukcesów, a w trudnych chwilach zawsze nas wspierał/a. I za ten uśmiech, dzięki któremu ciepło robiło się w naszych sercach.

Krótkie życzenia dla nauczyciela na koniec roku Dziękujemy za ten rok szkolny, za radość z naszych sukcesów, wsparcie w trudnych chwilach i nieustającą motywację do zdobywania wiedzy. *** Nauczycielu nasz Drogi, Kochany,

dziś szkoły opuszczamy bramy,

z odwagą i nadzieją w świat wyruszamy,

pamiętając, jak wiele Tobie zawdzięczamy! *** Wdzięczność niewypowiedziana

nie znaczy zbyt wiele,

dlatego dziś krzyczymy:

Dzięki Ci nasz nauczycielu! *** Pani niesie wiedzy kaganek,

prowadzi przez życia ulice…

Proszę przyjąć poezji wianek

– spleciony z serdecznych życzeń. *** Tym prezentem,

jak i tymi słowami,

chcemy przekazać

najserdeczniejsze podziękowania

za wielką cierpliwość,

niesłychaną wyrozumiałość

i ogromny trud włożony

w kształtowanie naszego światopoglądu. *** „Najcenniejszym i najtrwalszym podarunkiem,

jaki można dać dziecku – jest wykształcenie”.

W podzięce za trud włożony w naszą edukację,

samych radości i sukcesów życzy klasa. *** Życzymy Pani dużo uśmiechu

i radości z wykonywanej pracy,

a także sukcesów zawodowych

i zawsze pojętnych uczniów.

Dłuższe życzenia i podziękowania dla nauczycieli Jest dla nas Pani/Pan prawdziwym

wzorem tego, jaki powinien być Nauczyciel

– życzliwy, dobry,

mądry i cierpliwy.

Jesteśmy wdzięczni za trud włożony

w naszą naukę.

Życzymy sukcesów w życiu

zawodowym i osobistym.

Uczniowie z klasy… *** Za serce, uśmiech, dobre słowo,

zachętę do pracy, gdy nic się nie udawało,

i pochwałę, gdy wszystko szło dobrze.

Za pomoc w odkrywaniu tego, w czym jesteśmy najlepsi,

i przekonywanie, że możemy zrobić więcej niż się spodziewamy.

Za pokazanie nam, że się liczymy i jesteśmy ważni.

Za to, że w tak wielu sytuacjach

mogliśmy zawsze na Panią liczyć... *** Dziś życzeń wiele – to dla Was – nauczyciele!

Dziś życzeń wiele – na co dzień i na niedzielę!

Uśmiech i kwiaty, przyjmijcie serdeczne słowa,

Niechaj rozbrzmiewa radością dziś nasza szkoła.

Za troskę i za cierpliwość,

którymi zawsze obdarzasz, za trud codzienny, życzliwość,

jak się rzadko dzisiaj zdarza,

za serce pełne miłości...

Dziękuję Paniom z wdzięczności! *** Dziękuję za trud podejmowanej na co dzień pięknej pracy w roli Nauczyciela.

Życzę, aby aktywna i twórcza postawa znajdowała uznanie

w oczach uczniów i ich rodziców, oraz była źródłem osobistej satysfakcji. *** Słowo miłość – za Ich troski,

Słowo wdzięczność – za Ich trud.

Dar to skromny, dar uczniowski,

Wyśpiewany z serc jak z nut.

Dziękujemy za wszystkie starania, które wkładacie w nasze wychowanie i edukację.

Wierzymy, ze Wasz wysiłek uczyni z nas ludzi mądrych i szlachetnych. *** Wszyscy nasi kochani nauczyciele dla swoich uczniów cierpliwości mają wiele.

Za naukę, za trud, jaki jest wkładany, przeogromny bukiet życzeń dziś składamy.

Życzenia szczere, prawdziwe, z uczniowskich serc płynące.

Jak świeże kwiaty pachnące, kwitnące na naszej polskiej łące. *** W podzięce za edukacyjną podróż,

życzymy samych radości i sukcesów,

spełnienia marzeń, realizacji

wszystkich wymarzonych celów

i tego, by podejmowany trud

zawsze był źródłem satysfakcji. *** Dla najlepszej nauczycielki – naszej Pani Wychowawczyni,

składamy słoneczne życzenia: szczęścia, pełni radości,

spełnienia marzeń i zdrowia.

Do tych szczerych życzeń dokładamy jeszcze wiele słońca i uśmiechu na twarzy. *** Składamy Panu najpiękniejsze

życzenia płynące z głębi serca,

niech doczekają się one spełnienia,

a wszystkie kłopoty znikną

w jednej chwili.

Oby jeszcze więcej sukcesów

przybyło, zdrowie dopisywało,

a szczęście przychodziło

każdego dnia.

Dziękujemy za każdy dzień edukacji!

Życzenia dla wychowawcy na koniec roku. Te podziękowania go wzruszą! „Jakże nie pisać wierszy, jakże nie płonąć w podzięce.

Za dar najpiękniejszy, za serce”.

Tymi słowami pragniemy przekazać

najserdeczniejsze życzenia

Kochanej Pani (Wychowawczyni)…,

za wielką cierpliwość, wyrozumiałość

i trud włożony w nasze wychowanie.

Uczniowie z klasy… *** Droga Wychowawczyni,

Dziękujemy za wszystkie starania, które wkłada Pani w nasze wychowanie i edukację.

Wierzymy, że ten wysiłek uczyni z nas ludzi mądrych i szlachetnych.

Dziękujemy za codzienne, niezwykle trudne i mozolne budowanie naszych wnętrz.

Zdajemy sobie sprawę, że na efekty tej pracy trzeba będzie czekać długo i cierpliwie. *** „Nie ma chwalebniejszego

ani pożyteczniejszego

powołania nad nauczycielskie”.

W podziękowaniu, Pani…,

za pielęgnowanie w nas

podstawowych wartości ludzkich

– dobra, prawdy i piękna.

Dziękujemy!

Klasa… *** Składamy serdeczne podziękowania za opiekę, nauczanie i wychowanie.

Jesteśmy wdzięczni za: wszystkie lata wspólnie spędzone,

przekazywanie nam wiedzy, wskazywanie perspektyw,

darzenie sympatią, wspieranie w trudnych chwilach.

Zawsze będziemy powracać do wspomnień z lat szkolnych z wielkim sentymentem.

Dziękujemy – uczniowie z klasy… *** To wielkie szczęście mieć takiego nauczyciela,

dla którego cierpliwość, wyrozumiałość i poświęcenie

to nie tylko puste słowa, a uśmiech, życzliwość i pomocna dłoń

to droga do celu, jakim jest wiedza, która pozostanie na zawsze.

W podziękowaniu, Pani…

Cytaty i wartościowe sentencje o nauczycielach Zacną rzeczą jest uczyć się, lecz jeszcze zacniejszą – nauczać. (Mark Twain) *** Nauczyciel widzi więcej niż tylko twarze dzieci – stara się zobaczyć ich dusze. (B. Cage) *** Nauczyciel to ktoś bardzo wyjątkowy, kto potrafi wykorzystać swoją pomysłowość, dobroć i dociekliwy umysł do wypracowania rzadkiej umiejętności zachęcania innych do: myślenia, marzenia, poznawania, próbowania, działania! (B. Conklin) *** Kto nabytą wiedzę pielęgnuje, a nową bez przerwy zdobywa, ten może być nauczycielem innych. (Konfuncjusz) *** Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. (Jan Paweł II) *** Uczenie jest niekończącą się podróżą. (Donna Bulger) *** Wielkim kunsztem wykazuje się nauczyciel, który potrafi sprawić, że twórcze wyrażanie siebie i nabywanie wiedzy staje się źródłem radości. (Albert Einstein)

