Podwyżki w budżetówce. Solidarność analizuje propozycje rządu. Jerzy Wielgus: - Nie można wykluczyć jesiennych strajków

W przekazanym do konsultacji projekcie budżetu państwa na 2022 r. rząd proponuje wzrost wynagrodzeń w państwowych jednostkach budżetowych o 7,8 proc., razem z odmrożonymi premiami i nagrodami. To wciąż daleko od oczekiwań związkowców.

Występowaliśmy o 12-proc. wzrost płac w budżetówce i tego się trzymamy - mówi Jerzy Wielgus z "Solidarności". - Tak naprawdę w wielu obszarach, m.in. ministerstwach, wzrost wynagrodzeń wynosi ponad 10 proc., a więc więcej, niż w propozycji, którą nam przedłożono. Informacje na temat zostały już rozesłane do struktur związkowych. Rozmowy trwają.