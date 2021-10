Podwyżki dla władz samorządowych. 1 listopada 2021 roku zacznie obowiązywać nowa ustawa

Prezydenci miast, burmistrzowie oraz wójtowie będą mogli liczyć na wynagrodzenie w wysokości do 20 041 złotych. Zmiana ta wynika z podniesienia wysokości mnożnika o cztery punkty, co przy kwocie bazowej w 2021 roku wynoszącą 1789,42 zł i zmianie mnożnika z 7 do 11,2 znacząco podnosi uposażenie.

W przypadku pracowników samorządowych, którzy zatrudnieni zostali na podstawie wyboru, maksymalna wysokość wynagrodzenia wynosić będzie 12525,94 zł.

Radni również odczują zmianę przepisów

Dla radnych nowelizacja ustawy również niesie znaczące korzyści. Maksymalna kwota diety będzie mogła wynieść 4294,60 złotych. W przypadku radnych przelicznik kwoty bazowej wzrósł o 0,9 punktu do 2,4.

Warto podkreślić, że jest to kwota maksymalna, której ostateczną wysokość, ale nie wyższą niż 4294,60 złotych ustala odpowiednio rada gminy, powiatu czy sejmiku województwa, to jednak i tak przy zachowaniu zróżnicowania ze względu na wielkość gminy.