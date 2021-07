Podwyżki cen prądu. 20 proc. drożej w domu, 30 proc. drożej dla firm. To nas czeka w przyszłym roku

Podwyżki cen prądu w 2022 r. Stawki

Od kwietnia tego roku statystyczna rodzina wydaje na utrzymanie mieszkania więcej niż 1 000 zł miesięcznie – wynika z analizy HRE Investments. To historycznie wysoka kwota. Winne są m.in. coraz wyższe rachunki za energię elektryczną. Za prąd musimy płacić o prawie 10 proc. więcej niż przed rokiem.

W przyszłym roku taniej nie będzie, a będzie znacznie drożej.

Według szacunków Alians OZE – mając na uwadze dzisiejszą cenę energii czynnej oraz dodatkowo koszty certyfikatów, akcyzy i opłat dystrybucyjnych – realne koszty w taryfie G, czyli dla klientów indywidualnych, będą sięgały powyżej 60 gr/kWh.

– W tej chwili na ten rok cena dla klienta indywidualnego regulowana przez prezesa URE stoi na poziomie ponad 37 groszy za każdą kWh, a mówimy tylko o koszcie energii elektrycznej bez opłat dystrybucyjnych. Patrząc na ceny energii na Towarowej Giełdzie Energii, to już dziś ceny giełdowe są znacznie wyższe od cen oferowanych klientom. Większość firm energetycznych zakontraktowała energię dla swoich klientów w zeszłym roku, stąd jeszcze nie podnoszą stawek, ale oznacza to również, że aktualnie kontraktują bardzo drogą energię pod taryfę na przyszły rok – i taką taryfę przedstawią do zatwierdzenia przez prezesa URE.