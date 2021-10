Podwyżka dla pracowników SAR. Morscy ratownicy dziękują i pytają o szczegóły

O podwyżce dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa (zwanej też Służbą SAR) poinformował na Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej wiceminister infrastruktury, Grzegorz Witkowski. Każdy z 295 pracowników etatowych ma otrzymać średnio 1 tys. zł więcej, a dodatek do pensji ma obejmować okres od sierpnia tego roku. W nowelizacji budżetu krajowego ma to być ok 1,8 mln zł.

- Projekt nowelizacji budżetu na 2021 r. przewiduje zwiększenie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa o 6 proc. Środki te mają być przeznaczone na wypłatę specjalnych dodatków motywacyjnych o charakterze uznaniowym, w szczególności za duże zaangażowanie w pracę, aktywną realizację zadań oraz wysoką jakość wykonywanej pracy – podkreślał Witkowski.