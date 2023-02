Podróże. Zurych - mroczny przedmiot pożądania

Zurych leży we wschodniej części Wyżyny Szwajcarskiej. U ujścia rzeki Limmat z Jeziora Zuryskiego, pomiędzy pasmem gór Albiskette na zachodzie a wzgórzami Adlisberg i Zurichberg na wschodzie.

To największe miasto Szwajcarii jest trochę podobne do Krakowa, tyle że mniejsze, bo liczy niewiele ponad 430 tysięcy mieszkańców. Z Krakowa do podnóża Tatr jest około stu kilometrów. Tu odległość do pierwszych szczytów Alp wynosi połowę tego dystansu. Obydwa miasta mają jeszcze jeden wspólny detal - budynek opery miejskiej. Stojący niemal na brzegu jeziora Opernhaus Zürich został zaprojektowany w roku 1891 przez wiedeńskich architektów Hermanna Helmera i Ferdinanda Fellnera. Pierwotnie miał stanąć w Krakowie jako Teatr im. Juliusza Słowackiego. Ostatecznie jednak koncept wiedeńczyków nie przypadł krakowskim decydentom do gustu i odsprzedali go zuryszanom.

Podalpejskie multi-kulti

Dziś Zurych jest miastem o jednym z najwyższych standardów jakości życia na świecie. Prawie połowa jego mieszkańców urodziła się poza Szwajcarią. A aż jedna trzecia legitymuje się obcym paszportem. Atmosfera w mieście jest więc mocno kosmopolityczna, co powinno prowadzić do napięć rasowych, bezrobocia, przestępczości i biedy - bo tak wyglądają na ogół inne wielokulturowe tygle. W Zurychu jednak nie widać na ulicach poważnych dysproporcji społecznych. I to pomimo że życie w tej niewielkiej metropolii nie jest tanie.