Podróże do Włoch - nowe informacje. Nowe obostrzenia Włochy 2021

Obostrzenia we Włoszech - stan wyjątkowy

Jak podaje strona rządowa gov.pl, stan wyjątkowy we Włoszech został przedłużony do końca roku, czyli do 31 grudnia 2021.

Obostrzenia we Włoszech - certyfikat unijny

Z dniem 15 grudnia br., green pass we Włoszech będzie ważny 9 miesięcy. Mimo tego, że w Polsce obowiązuje on rok, na terenie Włoch każdy certyfikat utrzymuje aktualność tylko wspomniane 9 miesięcy, niezależnie od kraju wydania dokumentu.

Wjazd do Włoch - obowiązki i obostrzenia

Jeżeli wjeżdżacie do Włoch z kraju objętego kategorią C, a więc również z Polski, CO NAJMNIEJ do 15. grudnia br. macie obowiązek: