„Podpisuję się, masz rację, tak trzeba, tak trzymać!” Wałęsa popiera Frasyniuka w sprawie jego ostrych słów dotyczących żołnierzy Stanisław Balicki

Lech Wałęsa dla Interii: - Brawo Władek! Podpisuję się, masz rację, tak trzeba, tak trzymać! Chodzi o słowa z niedzieli, 22 sierpnia 2021 r. W programie TVN24 Władysław Frasyniuk związany z PO porównał polskich żołnierzy do „śmieci”, i „watahy psów”. Chodzi o sytuację z białoruskiej granicy Polski, gdzie od kilkunastu dni przebywają osoby, które w naszym kraju chcą wystąpić o udzielenie ochrony międzynarodowej. Tego, by nie weszły na terytorium państwa pilnują polscy strażnicy graniczni wspierani przez Wojsko Polskie. Służby nie dopuszczają również do miejsca dziennikarzy i przedstawicieli organizacji pozarządowych. Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej zapowiedział doniesienie do prokuratury w sprawie znieważenia żołnierzy.