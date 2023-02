Podpisano umowę z Westinghouse Electric Company na prace przedprojektowe elektrowni jądrowej w gminie Choczewo

Jak poinformowała spółka PEJ podpisana umowa obejmuje prace w 10 głównych obszarach merytorycznych. Wśród nich znajduje się m.in. opracowanie szczegółowego Modelu Realizacji Inwestycji, przygotowanie Oceny Bezpieczeństwa oraz Programu Kontroli Jakości, a także identyfikacja potencjalnych dostawców z naciskiem na firmy z Polski. Podpisana umowa (ang. Bridge Contract) zakłada zrealizowanie w sumie przez Westinghouse na rzecz projektu elektrowni jądrowej na Pomorzu ponad 100 tysięcy roboczogodzin.

Zawarta umowa umożliwia rozpoczęcie pierwszych prac przedprojektowych, zanim dojdzie do zakończenia procesu uzgadniania umowy wykonawczej.

- Podpisana dziś umowa to kolejny ważny krok w budowie elektrowni jądrowej w naszym kraju. Energia jądrowa to przyszłość Polski, droga do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego i ważny komponent naszego miksu. Ta strategiczna inwestycja, którą realizujemy zgodnie z harmonogramem, będzie miała wpływ na przyszłe ceny prądu. Pozwoli też na czystą, bezpieczną i własną energię oraz impuls rozwojowy dla szeregu polskich firm, dostawców i innych partnerów. Elektrownie wpłyną pozytywnie na rynek pracy i polską gospodarkę – powiedziała Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska.