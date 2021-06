Podpisano umowę z głównym wykonawcą systemu FALA. "To przedsięwzięcie, jakiego w Polsce jeszcze nie było"

Aplikacja, która zostanie oddana do dyspozycji pasażerów, pozwoli automatycznie rozliczyć przejazdy dzięki sieci czytników, które rozmieszczone będą w autobusach, tramwajach, trolejbusach oraz na stacjach i przystankach kolejowych. Wsiadając do pojazdu, pasażer zobowiązany będzie do „zameldowania się” w nim poprzez zbliżenie identyfikatora, np. swojej karty lub smartfonu do kasownika albo do "zacheckowania" w aplikacji.

System nie tylko w dużych miastach

Głównym wykonawcą narzędzia będzie konsorcjum firm Asseco Data Systems S.A. oraz włoskiego AEP Ticketing Solutions, które wyłoniono w drodze przetargu. W poniedziałek, umowę na realizację zadania podpisali na terenie węzła PKM Gdańsk Jasień Andrzej Dopierała, prezes Asseco Data Systems S.A. oraz Marcin Stefański, prezes spółki InnoBaltica odpowiadającej za projekt z ramienia pomorskich gmin. Towarzyszyli im senatorowie Stanisław Lamczyk i Ryszard Świlski z KO oraz samorządowcy, m.in. Piotr Borawski, wiceprezydent Gdańska ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu.