Podmorski tunel powstanie między Niemcami a Danią. Do jego budowy wykorzystany zostanie unikatowy statek z gdyńskiej stoczni CRIST Artur Kiełbasiński

Gdyńska stocznia CRIST zbuduje unikatowy statek techniczny, który zamówiła spółka budująca tunel między Niemcami a Danią. Jednostka posłuży do precyzyjnego sypania… żwiru. Będzie to jeden z najnowocześniejszych pływających obiektów technicznych na świecie. Zlecenie warte jest ok. 50 mln Euro.