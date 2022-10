Podatek od nieruchomości w Malborku będzie wyższy. Część radnych się nie zgadza, jednak burmistrz miasta planuje co innego

Wiadomo, Malbork nie ma własnych pieniędzy. Na funkcjonowanie całego miejskiego organizmu składają się jego mieszkańcy w postaci podatków i innych opłatach lokalnych. Miasto w zamian utrzymuje oświatę, kulturę, remontuje drogi, odpowiada za całą infrastrukturę, choćby oświetlenie ulic, ale też zapewnia transport czy mieszkania dla mniej zamożnych.

Lista tych wydatków jest długa, wiadomo. W mieście, podobnie jak w domu, gdy rosną potrzeby, szuka się dodatkowego grosza. Stąd propozycja podwyżki podatku od nieruchomości na 2023 r.

Burmistrz nie podejmuje decyzji o podwyższeniu podatku, gdy pewnego dnia przyjdzie do pracy. Dlatego już rok temu po to, by przedsiębiorcy i mieszkańcy mieli przewidywalność tego, co się wydarzy, powiedziałem, że będziemy podnosić stawki o poziom inflacji, który otrzymamy z Ministerstwa Finansów na etapie tworzenia budżetu miasta na kolejny rok – uzasadnia swoje propozycje Marek Charzewski, burmistrz Malborka.