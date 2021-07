Pod sąd za oszukańcze ogłoszenia na OLX i OTOMOTO. Ponad 800 poszkodowanych

Głównie ciągniki i maszyny rolnicze, ale też samochody osobowe i motocykle pojawiały się w ofertach sprzedaży umieszczanych w popularnych internetowych serwisach z numerami komórkowymi do kontaktu ze sprzedawcą.

- Zainteresowani kupnem kontaktowali się telefonicznie. W kontakcie z pokrzywdzonymi sprawcy posługiwali się danymi innych osób, jak też fikcyjnymi danymi adresowymi - relacjonuje prokurator Grażyna Wawryniuk, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. - Pokrzywdzonym przekazywano numery rachunków bankowych do wpłaty zaliczki. Były to kwoty od kilkuset do kilku tysięcy złotych. Następnie zrywano kontakt z kupującym – dodaje.

Jak ustalili śledczy, konta do przelewów faktycznie miały być zakładane na tzw. słupy – osoby bezdomne lub po prostu ubogie, które za skromne wynagrodzenie: rzędu 50-200 zł, otwierały rachunki, a dane do logowania i karty płatnicze przekazywały ludziom Marcina W. Ci z kolei – według oskarżenia – transferowali pieniądze na inne konta by zatrzeć ślady ich pochodzenia, wypłacali je w placówkach pocztowych za pośrednictwem tzw. expressów wykorzystując podrobione dokumenty, a najczęściej po prostu wyciągali z bankomatów. Później łup mieli dzielić między sobą i czekać na przelew kolejnej zaliczki od następnego klienta.