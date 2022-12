Pociąg Świąteczny Tyskie przejechał przez Gdynię, Gdańsk i Tczew! Jak jest w środku? | ZDJĘCIA

Tyski Pociąg Świąteczny w Trójmieście

W piątek 18 listopada wystartował kolejny Jarmark Bożonarodzeniowy w Gdańsku. To pięć tygodni świątecznej zabawy zarówno dla mieszkańców Trójmiasta jak i dla turystów z całego kraju. Minął już…

W programie przejazdów były m.in.: akustyczny występ Wiktora Dyduły, finalisty The Voice of Poland, nominowanego do Bursztynowego Słowika na Festiwalu Muzyki Polskiej w Sopocie, turnieje piłkarzyków oraz bar z unikatowym wnętrzem inspirowanym 400-letnią historią Tyskich Browarów Książęcych. Znakami rozpoznawczymi Tyskiego Pociągu Świątecznego są czerwone wagony i świetliste neony z hasłem „Przejdźmy na Ty ponad przedziałami”.