„Pocałuj i jedź” w Gdyni. Kolejny taki znak tym razem na ul. Halickiej

Gdyński znak „Pocałuj i jedź” w każdej lokalizacji wygląda identycznie. Na niebieskim tle namalowania jest ikona samochodu, a na żółtym tle widnieje machająca postać z walizką. Pod ikonami znajduje się napis w języku angielskim „Kiss and ride”. Znaki te znajdują się już przy ul. Kapitańskiej, Grabowo, Wiczlińskiej, 3 Maja i od czerwca przy ul. Halickiej. Umożliwiają one kilkuminutowy, bezpłatny postój, podczas którego pasażer może bezpiecznie opuścić pojazd.

– Wielu rodziców odwozi swoje pociechy do szkoły i w nerwach poszukuje miejsca parkingowego. I to dla nich poszukujemy bezpiecznych i bezkolizyjnych rozwiązań. Znaki „Kiss and Ride” powstają w bezpośrednim sąsiedztwie gdyńskich placówek edukacyjnych, ale też przy Centrum Aktywności Seniora w samym centrum, przy ul. 3 Maja. Może z nich korzystać każdy kierowca. Znaki te umożliwią sprawne i bezpieczne odwiezienie czy odebranie pasażera – podkreśla Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.