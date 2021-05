Pobożni i cnotliwi gdańszczanie. Tacy byli? Nowa wystawa w Muzeum Narodowym w Gdańsku

- Tytuł oddaje nasze intencje - mówi dyrektor MNG Jacek Friedrich , który oprowadza nas po wystawie. - Chodziło nam o to, aby pokazać, jak dawni gdańszczanie żyli i jaką rolę w ich życiu odgrywała sztuka. W średniowieczu pobożność była bardzo ważna, stanowiła centrum życia duchowego. Nie znaczy to jednak, że gdańszczanie niczym innym się nie zajmowali tylko modlili się i biczowali, jasne, że nie. Także budowali, handlowali, podróżowali, uczyli się i bawili, ale jednak niezwykle ważna była dla nich religia. Widać to doskonale w sztuce, gdzie jest ogromna dominacja sztuki sakralnej. Mamy tu fragmenty ołtarzy, kultowe posągi, naczynia liturgiczne.

Grzech i zbawienie

- Chociaż formy religijne zmieniły się w protestantyzmie, pobożność niezmiennie była czynnikiem regulującym życie społeczności - opowiada Jacek Friedrich. - Jednak formy pobożności stały się znacznie prostsze. Z upodobaniem sięgano po filozofię stoików, którzy wskazywali, że wartościowe jest jedynie życie cnotliwe.

Prawdziwym skarbem na tej wystawie jest „Alegoria grzechu i zbawienia” Hansa Vredemana de Vries, który przybył do Gdańska z Niderlandów jako architekt i fortyfikator, ale wśród gdańszczan uznanie zdobył jako malarz. Wśród prestiżowych zleceń, które otrzymywał, było namalowanie obrazu z przedstawieniem sceny ukrzyżowania Chrystusa do ołtarza głównego w kościele Bożego Ciała w Gdańsku. Zamówienie miało związek z toczącymi się wówczas w Gdańsku sporami religijnymi, a sam obraz miał zdobić pierwszy w mieście luterański ołtarz.

- To dzieło przedstawia to, co w doktrynie Lutra było najistotniejsze, wiarę jako właściwą drogę do zbawienia - opowiada dyrektor. - Stąd na pierwszym planie znajdują się przedmioty odrzucone przez klęczącego mężczyznę - m.in. papieska bulla, bicz, habit i kropielnica, przedmioty związane z katolicką pobożnością. Protestantyzm odrzuca je, mówiąc, że to, co pozwala chrześcijaninowi dostąpić zbawienia, to szczera żarliwa wiara.