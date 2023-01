Pobicie wolontariusza animalsów w gminie Borzytuchom. Trzy osoby oskarżone

Wracamy do głośnej sprawy pobicia wolontariusza OTOZ Animals w Słupsku, do którego doszło nieopodal Krosnowa w gminie Borzytuchom w sierpniu 2022 roku. Powodem agresji było to, że młodzi ludzie zainteresowali się losem dwóch psów przebywających w szczerym polu w budach pokrytych blachą, bez picia i jedzenia, kiedy temperatura powietrza oscylowała powyżej 30 stopni Celsjusza.

- W pewnej chwili podjechały trzy auta, z których wyskoczyło czterech mężczyzn. Dwóch biegło w kierunku mojego kolegi, on zaczął uciekać. Przewrócili go i zaczęli bić, kopać po całym ciele, nawet po głowie. Ja w tym czasie zaczęłam iść w kierunku asfaltu, żeby zadzwonić po policję. Dwóch innych mężczyzn zastąpiło mi drogę, jeden z nich chwycił jedna ręką za ramię, a drugą podniósł tak, jakby chciał mnie uderzyć. W tym czasie inny mężczyzna krzyczał „pie...olnij jej” Cały czas słyszałam w swoim kierunku przekleństwa, grozili mi, że mnie znajdą i zapier… bo wiedzą gdzie mieszkam

– relacjonowała nam wówczas wolontariuszka i dodała że jeden z czterech mężczyzn krzyknął do dwóch bijących jej kolegę, żeby już przestali.