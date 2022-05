Pobicie pasażera w trójmiejskim pociągu SKM. Policja zatrzymała dwóch pseudokibiców

Gdynia. Dwóch pseudokibiców zatrzymanych w związku z pobiciem w SKM

Pseudokibice z Trójmiasta. Za pobicie grożą im 3 lata więzienia

Na efekty pracy śledczych nie trzeba było długo czekać. Już po kilku dniach od zdarzenia mundurowi zatrzymali jednego z podejrzanych, a we wtorek 17 maja, także drugiego. Mężczyźni przyznali się do postawionych zarzutów, a prokuratura zastosowała wobec nich środek zapobiegawczy w postaci policyjnego dozoru. Cała sprawa znajdzie swój finał w sądzie. Za pobicie grozi im kara pozbawienia wolności do 3 lat.