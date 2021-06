Po wyroku dla Aleksandra K. za atak na ekipę TVP. Poseł Kacper Płażyński chce kontroli w sądzie

- Spotykamy się tutaj z dwóch względów. Z jednej strony z powodu wyroku, który wtedy – 10 czerwca - zapadł, to znaczy, [wyrok] umarzający sprawę przeciwko panu Aleksandrowi K., który przypomnijmy, dopuścił się brutalnego pobicia jednego z dziennikarzy Telewizji Polskiej w trakcie wykonywania przez niego czynności, to znaczy - w trakcie relacjonowania, nadawania, robienia materiału prasowego. To należy ocenić jako nie tylko bardzo brutalne, ale też godzące w takie podstawowe prawa informowania opinii publicznej, wykonywanie zawodu dziennikarza, który też ma bardzo ważną misję do spełnienia – zaznaczył na konferencji prasowej przed gdyńskim sądem poseł, mecenas Kacper Płażyński z PiS., który alarmował, że mamy do czynienia z „patologiami”.

Przekonywał też, że łagodność wyroku jego i jego znajomych adwokatów poruszyła, bowiem „gdyby to dotyczyło szarego Kowalskiego to żaden wyrok warunkowo umarzający postępowanie by po prostu nie zapadł”.