Po tragicznym potrąceniu w Lęborku. Przepisy nie chronią przed rozpędzonym samochodem Marcin Kapela

Na przejściach dla pieszych w Polsce ginie co roku kilkuset pieszych a ponad 1000 jest rannych. Konieczna była zmiana przepisów i od czerwca za niezatrzymanie się przed przejściem dla pieszych, do którego zbliżają się piesi, kierowcy grozi mandat. W minioną środę na przejściu dla pieszych przy ulicy Zwycięstwa w Lęborku prowadząca passata 19-letnia lęborczanka nie udzieliła pierwszeństwa 83-letniej pieszej wchodzącej na pasy. Mieszkanka Lęborka z poważnym urazem głowy została przewieziona do szpitala, gdzie niestety zmarła.