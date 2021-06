Po stoczni lub Motławie z Krzysztofem Skibą. Muzyk da się poznać w charakterze lokalnego przewodnika

Krzysztof Skiba, popularny gdański artysta związany z Gdańskiem został... przewodnikiem turystycznym. Podróż po stolicy Pomorza odbyć z nim można zarówno w wersji wirtualne, jak i analogowej. Dzięki aplikacji mobilnej guideU za 18.99 zł możemy poruszać się jego śladami po dawnych terenach Stoczni Gdańskiej. Turyści, którzy wolą spotkać rockmana osobiście, mogą zaprosić go na wspólny rejs po Motławie. Za tę przygodę trzeba niestety słono zapłacić, ale można się na nią złożyć nawet w osiem osób.

Stocznia Centrum Gdańsk to nowe serce miasta, w którym wolność jest stylem życia. To miejsce, gdzie na nowo patrzymy na miasto od strony wody, a historia łączy się z nowoczesnością. Tu bije dziś serce młodego miasta i tworzy się niepowtarzalna atmosfera. Jest to niezwykle barwne miejsce do którego po prostu warto zajrzeć. Np. z Krzysztofem Skibą, który został lokalnym przewodnikiem. Urodzony w Gdańsku rockman jest znawcą historii miasta i jego tajemnic

- Tereny stoczni to absolutnie wyjątkowe miejsce w wielu wymiarach - podkreśla Krzysztof Skiba. - Przesiąknięte wielką historią i stanowiące scenę dla licznych wydarzeń z przeszłości. A to wszystko w otoczeniu unikalnej architektury. To również miejsce, które coraz silniej wraca do codzienności gdańszczan jako przestrzeń dla spotkań, spacerów i zabawy. To również miejsce ważne dla mnie, dlatego postanowiłem opowiedzieć o nim oczami muzyka i dziennikarza, a nie historyka.

- Wykorzystałem do tego nowe technologie - podkreśla. - Moja trasa będzie dostępna w aplikacji, aby każdy, kto ma ochotę wybrać się ze mną na spacer, mógł to zrobić w wygodnym dla siebie czasie. Mam nadzieję, że będzie to ciekawa lekcja historii. Tereny stoczniowe to dziś tętniące życiem miejsce spotkań młodych ludzi, którzy tłumnie odwiedzają okolice ulicy Elektryków i funkcjonujące tam lokale.

Jego trasa prowadzi przez Drogę do wolności, następnie Stocznię Centrum Gdańsk, ulicę Elektryków, Narzędziowców, Niterów i Stolarzy/Malarzy. Jej przejście powinno zająć turystom od pół godziny do nawet 2 godzin. - W naszej wędrówce po Gdańsku przeniesiemy się na lewy brzeg Martwej Wisły i na Ostrów, gdzie mieszczą się tereny dawnej Stoczni Gdańskiej - zachęca Krzysztof Skiba.

Co zrobić aby wyruszyć w trasę z Krzysztofem Skibą? - To proste - wystarczyć ściągnąć aplikację z app store i google play, a następnie nabyć trasę autorstwa artysty – tłumaczy Mateusz Tomaszczyk z zespołu guideU.

Jej koszt to jedyne 18.99 zł. - Po uruchomieniu trasy jesteśmy prowadzeni do poszczególnych miejsc, których dotyczy opowieść, w każdej chwili możemy przerwać zwiedzanie i udać się do jednego z lokali na terenie SCG, następnie wrócić do zwiedzania z Krzysztofem Skibą.

To jednak nie jedyna opcja wspólnej podróży z muzykiem. Firma Boat&Bike proponuje rejsy, podczas których Krzysztof Skiba analogowo wciela się w rolę przewodnika. - Z typową dla siebie swadą i humorem opowie ci o barwnych dziejach miasta podczas krajoznawczego rejsu - zapewniają organizatorzy rejsu. - Nikt tak jak Skiba nie opowiada o tajemnicach sceny, zakamarkach show biznesu, czy kulisach programów telewizyjnych. To chodząca kopalnia anegdot, a wspólna rozmowa z nim to niezapomniane przeżycie.

Cena godzinnego rejsu z opieką sternika, z której może skorzystać osiem osób, to koszt 1500 zł. Druga godzina to połowa tej ceny. To zdecydowanie nie lada gratka dla fanów muzyka.

Okazuje się jednak, że ciekawa rozmowa nie musi zakończyć się podczas dwugodzinnego rejsu. Po zwiedzeniu szlaku wodnego niedokończone wątki można kontynuować podczas wspólnego obiadu lub kolacji. Jak zapewnia organizator rejsu - Krzysztof Skiba nie odmówi zaproszenia współtowarzyszom rejsu.

