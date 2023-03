Po raz 1500 padła „szóstka” w Lotto. Ponad 4 mln zł wygranej w Gdańsku!

4 059 640 zł dostanie gracz, który skreślił szczęśliwe liczby: 5, 27, 30, 33, 35 i 39. Padły one w losowaniu Lotto w czwartek 9 marca. Właśnie takie skreślenia były na kuponie wysłanym w kolekturze przy ul. Czerwony Dwór 24 na gdańskim Przymorzu. Szczęśliwiec zawierzył losowi, skreślenia zostały wybrane na chybił-trafił. Udało mu się rozbić kumulację, w poprzednim losowaniu nikt nie trafił 6 z 49 liczb.

Lotto jest grą kumulacyjną. Jeśli w danym losowaniu nie padnie „szóstka”, to środki zgromadzone w puli na najwyższe wygrane przechodzą na kolejne losowanie. Łączna wartość wszystkich 1500 dotychczasowych „szóstek” to prawie 6,5 mld zł. Najwyższa wygrana została odnotowana sześć lat temu w Skrzyszowie. Było to 36 726 210,20 zł. W regionie trzy miesiące temu w Sławnie padła wygrana 33 357 545,90 zł. Jest to obecnie czwarta co do wysokości kwota w rankingu „szóstek” w Lotto. Trzecia, a w momencie wylosowania najwyższa wygrana 33 787 496,10 zł padła w Gdyni 11 lat temu.