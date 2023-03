Po narkotykach i bez prawa jazdy spowodował trzy kolizje - człuchowska policja zatrzymała w Rzeczenicy pirata drogowego z Bydgoszczy Małgorzata Wojciechowska

Trasa drogą krajową nr 25 z Bydgoszczy do Rzeczenicy w miniony piątek stała się areną niezwykle nieodpowiedzialnego pirackiego rajdu. 59-letni bydgoszczanin pod wpływem narkotyków i z podwójnym zakazem prowadzenia pojazdów mechanicznych spowodował na tym odcinku aż trzy kolizje. Złapali go człuchowscy policjanci w Rzeczenicy, po tym jak nie zatrzymał się do kontroli.