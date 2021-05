Po fali negatywnych komentarzy Muzeum II Wojny Światowej wycofuje z oferty skarpety z kolekcji pamiątek "Czerwone Maki"

- W poszanowaniu otrzymanych krytycznych opinii dotyczących produktu promocyjnego zawierającego motyw maków, wpisującego się w popularną serię asortymentu „Czerwone Maki na Monte Cassino”, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku przeprasza wszystkich, którzy poczuli się dotknięci, jak i informuje, że wycofało w/w produkt ze sklepu muzealnego. Priorytet działalności sprzedażowej Instytucji stanowią publikacje z Polski i ze świata, w tym liczne tytuły wydane nakładem muzealnego wydawnictwa. Za pomocą tematycznych plakatów, materiałów szkolnych, przypinek czy kobiecej i męskiej linii asortymentu promowana jest wiedza o II wojnie światowej, inspirująca do dalszego zgłębiania tematu, jak i podkreślająca przywiązanie kupujących do historii. Każda zaproponowana przez Muzeum seria jest opatrzona rysem historycznym wprowadzającym do tematyki danego zagadnienia. Kolekcje promocyjnych materiałów muzealnych, w tym związanych z okresem I i II wojny światowej, są stałym elementem oferowanego asortymentu kluczowych instytucji kultury na całym świecie, jak chociażby: Imperial War Museums (Wielka Brytania), The National WWI Museum and Memorial (USA), The National WWII Museum (USA), National Army Museum (Wielka Brytania), Australian War Memorial (Australia), czy Hiroshima Peace Memorial Museum (Japonia) - czytamy w komunikacie.