Po co nam autobusy, mamy przecież Ubera. Komentarz Artura Kiełbasińskiego, redaktora naczelnego "Dziennika Bałtyckiego"

Po co nam autobusy, mamy przecież Ubera

Uzasadnienie zawsze jest takie samo. Mało pasażerów, niewielkie zainteresowanie, wysokie koszty utrzymania. Więc mamy efekt - oszczędności. W Gdyni, której zadłużenie dobija do 1 mld zł, liczy się dziś każdy grosz.

Można się denerwować, można złorzeczyć, ale fakty są jakie są. Komunikacja zbiorowa jest na ustach aktywistów, społeczników, polityków, ale za słabo jest na ustach... pasażerów. Bo ci wieczorami wybierają Ubera lub inne podobne aplikacje.

Powiedzmy od razu - to nie jest zdrowa sytuacja. Nie będę straszył Uberem i jego kierowcami, choć informacje np. z Warszawy są niepokojące. Dość wspomnieć, że kobiety wożone wieczorami w stolicy nie zawsze mogą się czuć bezpiecznie. Stan techniczny samochodów też czasami pozostawia wiele do życzenia - tak wynika z danych policji. Ale nie chodzi o to, by dyskredytować jakąś firmę czy aplikację. Ogromna większość przejazdów, to rzetelnie świadczona usługa. Chodzi o zasadę - bo zapewnienie transportu zbiorowego to zadanie własne gminy. To władze Gdyni powinny zapewnić transport, a nie amerykańska aplikacja.