Po ataku nożownika na lekarza w Starogardzie Gdańskim. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej apeluje do premiera o zdecydowane działania

We wtorek 10.08.2021 r. w poradni przyszpitalnej w Starogardzie Gdańskim pacjent rzucił się z nożem kuchennym na lekarza psychiatrę. Ranny cudem przeżył. Teraz samorząd lekarski domaga się objęcia medyków ochroną, jaka przysługuje funkcjonariuszom publicznym.

Atak nożownika na lekarza w Starogardzie Gdańskim

Niewiele brakowało, by doszło do tragedii. Lekarz psychiatra został zaatakowany w poradni przyszpitalnej przez 24-letniego pacjenta, otrzymał cztery ciosy nożem w klatkę piersiową. Chirurdzy, którzy udzielali pomocy rannemu twierdzili, że tylko milimetry dzieliły go od śmierci.