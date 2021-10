Pływająca historia w Gdyni! Klasyczne jachty pojawią się w basenie Żeglarskim już w ten weekend [07-09.10.2021]

XIII Zlot Jachtów z Duszą „Próchno i Rdza” potrwa od piątku 7 października do niedzieli 10 października. Uczestniczące w nim jednostki spotkają się w czwartek w Helu. Następnego dnia załogi wspólnie wypłyną w rejs po Zatoce Gdańskiej, który zakończy się w Gdyni. Jachty z duszą będzie można podziwiać w basenie Żeglarskim przy falochronie wschodnim. W Gdyni i na wodach Zatoki Gdańskiej spotka się ponad 30 jednostek. Wśród nich te drewniane, jak np.: „Phyllis”, „Dana” „Smuga Cienia” czy „Wielkopolska”, a także stalowe – „Czarny Diament”, „Hoorn”, „Patagonia” czy „Tenanga”.

W sobotę, 9 października w samo południe rozpocznie się parada wodnych oldtimerów. Jednostki wystartują z gdyńskiej mariny i przepłyną wzdłuż Bulwaru Nadmorskiego w kierunku Sopotu. Tam, na wysokości molo, zawrócą i rozpoczną żeglugę powrotną. Jachty zawiną do gdyńskiej mariny około godz. 15.30. To doskonała okazja, by podziwiać i fotografować jednostki na wodzie. Parada będzie najlepiej widoczna z bulwaru Nadmorskiego, a także plaż w Śródmieściu, Redłowie i Orłowie oraz z orłowskiego molo.