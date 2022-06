PlusLiga. Trefl Gdańsk z kompletnym składem na sezon 2022/2023. Dużo zmian u żółto-czarnych

Trefl Gdańsk latem 2022 roku przeszedł kadrową rewolucję

Andrea Anastasi w lutym 2022 roku przymierzany był do Trefla Gdańsk i właśnie wtedy przedstawił działaczom klubu z Ergo Areny swoją listę życzeń dotyczącą zawodników. To był efekt szybkich rozwiązań po decyzji Michała Winiarskiego, którego wykupiła Warta Zawiercie. Włoch rozpoczął budowanie składu na rozgrywki 2022/2023, ale ostatecznie nie podjął wyzwania. Potrzebował chwili odpoczynku po śmierci matki. Później łączony był z PGE Skrą Bełchatów, ale ostatecznie - w połowie czerwca - okazało się, że wróci do Włoch, aby poprowadzić niezwykle silny klub Sir Safety Perugia.

Niejako w buty Anastasiego zdecydował się wskoczyć o 14 lat młodszy Chorwat Igor Juricić. Do tej pory doświadczenie trenerskie zbierał on głównie w lidze rosyjskiej. Miniony sezon kończył w Kuzbassie Kemerowo. Podobnie jak większość zagranicznych sportowców zdecydował się jednak opuścić to państwo.